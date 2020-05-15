12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАктуальноПознавательно

Как Достоевский с дагестанцами на каторге сидел

Повороты судьбы бывают настолько круты и непредсказуемы, что остаётся только удивляться. Казалось бы, что в 1850 году могло связывать ставшего впоследствии известным на весь мир русского писателя Фёдора Достоевского и пятерых дагестанцев?

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
20

Тюрьма. Писатель был заключён на четыре года в Омский острог за участие в антиправительственном кружке. С 1850 по 1854 год Достоевский многое увидел и пережил на каторге в Омске. Там же встретил заключённых-дагестанцев. Его сокамерниками стали два лезгина и трое «дагестанских татар», то есть кумыков. 


В дальнейшем на основе своих воспоминаний и впечатлений о тюремной жизни Фёдор Михайлович написал документальную повесть «Записки из Мёртвого дома». 


В

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Что? Где? Когда?

Откуда получают энергию растения, не способные к фотосинтезу?

«Освобождённая женщина Востока»

В начале XX века в сознании европейцев, в том числе в молодой советской стране, восточная женщина в первую

Зевота, зевота, перейди на Федота…

Эту детскую присказку слышал, наверно, каждый. А задумывались ли вы, почему мы зеваем? Если это сигнал нашего

Что? Где? Когда?

Почему для успокоения дают пить воду?