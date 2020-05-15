Как Достоевский с дагестанцами на каторге сидел

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Тюрьма. Писатель был заключён на четыре года в Омский острог за участие в антиправительственном кружке. С 1850 по 1854 год Достоевский многое увидел и пережил на каторге в Омске. Там же встретил заключённых-дагестанцев. Его сокамерниками стали два лезгина и трое «дагестанских татар», то есть кумыков.



В дальнейшем на основе своих воспоминаний и впечатлений о тюремной жизни Фёдор Михайлович написал документальную повесть «Записки из Мёртвого дома».



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