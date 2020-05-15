Спокойствие, только спокойствие!
Наступило время, когда число тех, кто отрицает существование вируса, стало меньше и всё больше людей стали реально бояться за себя и своих близких. Всё это неизбежно ведёт к росту паники среди населения, и вскоре, возможно, мы будем наблюдать не пандемию коронавируса, а самую настоящую пандемию страха, что намного опаснее. Многие люди считают чуть ли не своим долгом запугать всех вокруг; им кажется, что таким образом они смогут что-то контролировать, что именно от их ценных наставлений и рекомендаций зависит ближайший положительный исход. На самом же деле они наносят огромный вред и себе, и окружающим.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
23
Сейчас крайне важно сохранить спокойствие духа, поскольку именно от этого будет зависеть устойчивость организма к различным заболеваниям. Мы все знаем крылатое выражение «в здоровом теле – здоровый дух!», но оно имеет и обратное значение. Чем здоровее дух человека, чем положительнее он настроен на то или иное дело, тем физически лучше он будет себя ощущать. Достаточно просто убедить человека в том, что ему ничто не поможет, что он обречён, – и его иммунитет начнёт заметно
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик