Спокойствие, только спокойствие!

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Сейчас крайне важно сохранить спокойствие духа, поскольку именно от этого будет зависеть устойчивость организма к различным заболеваниям. Мы все знаем крылатое выражение «в здоровом теле – здоровый дух!», но оно имеет и обратное значение. Чем здоровее дух человека, чем положительнее он настроен на то или иное дело, тем физически лучше он будет себя ощущать. Достаточно просто убедить человека в том, что ему ничто не поможет, что он обречён, – и его иммунитет начнёт заметно