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Эпидемия единства

Распространение вируса в нашей стране не только открыло нам ценность медицинских масок, которых катастрофически не хватает, и важность дорогостоящий аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких), но и показало, насколько мы недооценивали наших врачей, медсестёр, водителей «скорой помощи», всю нашу систему здравоохранения.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Сейчас работников медицины сравнивают с солдатами и героями Великой Отечественной войны, которые, рискуя своим здоровьем, спасают жизни других и порой сами становятся жертвами невидимого глазу врага. 
А ещё мы не ценили наш образ жизни и только теперь понимаем всю ценность свободы, когда видим пустынные улицы мегаполисов, бессрочно закрытые магазины, рестораны, кинотеатры, стадионы, парки, патрули на улицах и перекрытые въезды в населённые пункты.

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