Эпидемия единства

13

Сейчас работников медицины сравнивают с солдатами и героями Великой Отечественной войны, которые, рискуя своим здоровьем, спасают жизни других и порой сами становятся жертвами невидимого глазу врага.

А ещё мы не ценили наш образ жизни и только теперь понимаем всю ценность свободы, когда видим пустынные улицы мегаполисов, бессрочно закрытые магазины, рестораны, кинотеатры, стадионы, парки, патрули на улицах и перекрытые въезды в населённые пункты.