С праздником Ид аль-Фитр!

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Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!

Дорогие братья и сёстры!



От всего сердца поздравляю вас, ваши семьи, ваших родных и близких с благословенным праздником разговения Ид-аль-Фитр – Ураза-байрам.​



Для каждого истинного мусульманина это великий день, знаменующий окончание поста, настоящий символ любви к нашему Творцу. Выражаю искреннюю признательность верующим, проявившим должное почтение ко всем предписаниям Всевышнего Аллаха в это благодатное