С праздником Ид аль-Фитр!
Муфтий РД шейх Ахмад-афанди поздравил жителей страны со священным праздником Ураза-байрамстатья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!
Дорогие братья и сёстры!
От всего сердца поздравляю вас, ваши семьи, ваших родных и близких с благословенным праздником разговения Ид-аль-Фитр – Ураза-байрам.
Для каждого истинного мусульманина это великий день, знаменующий окончание поста, настоящий символ любви к нашему Творцу. Выражаю искреннюю признательность верующим, проявившим должное почтение ко всем предписаниям Всевышнего Аллаха в это благодатное
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