Что? Где? Когда?

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Почему для успокоения дают пить воду?

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питьё воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
 

Как правильно подогревать воду в микроволновке?


 
Разогревать воду в микроволновой печи

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