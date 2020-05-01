Что? Где? Когда?

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Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питьё воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.



Как правильно подогревать воду в микроволновке?





Разогревать воду в микроволновой печи