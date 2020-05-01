Что? Где? Когда?

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Почему для успокоения дают пить воду?статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питьё воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
Как правильно подогревать воду в микроволновке?
Разогревать воду в микроволновой печи
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