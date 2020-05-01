Ответы на вопросы от 1.05.2020 (по Шафии)
1. Дозволено ли мусульманину красть (отбирать, присваивать) имущество немусульман? 2. Как омывать и хоронить людей, умерших от коронавируса или другого опасного инфекционного заболевания? 3. Какие установлены правила поведения при эпидемии? 4. Желательно ли читать молитву «Махдина» (кунут) во время эпидемии? 5. Можно ли мужу, который дал жене один или два развода, жить с ней во время срока идды? 6. Может ли жена потребовать развода по причине полового бессилия мужа?статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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1. Дозволено ли мусульманину красть (отбирать, присваивать) имущество немусульман?
Мусульманину запрещено красть имущество немусульман согласно хадису Пророка ﷺ, который передаёт Мугира бин Шуаба. Он, находясь до принятия Ислама среди немусульман, совершил убийство одного из них и забрал его имущество. С этим имуществом он пришёл к Пророку ﷺ и принял Ислам. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы принимаем твоё Единобожие (свидетельствуем о нём), а то имущество,
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