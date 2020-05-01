Ответы на вопросы от 1.05.2020 (по Шафии)

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1. Дозволено ли мусульманину красть (отбирать, присваивать) имущество немусульман?

Мусульманину запрещено красть имущество немусульман согласно хадису Пророка ﷺ, который передаёт Мугира бин Шуаба. Он, находясь до принятия Ислама среди немусульман, совершил убийство одного из них и забрал его имущество. С этим имуществом он пришёл к Пророку ﷺ и принял Ислам. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы принимаем твоё Единобожие (свидетельствуем о нём), а то имущество,