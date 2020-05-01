22

Он готов. А все ли мы готовы,

Чтоб глаза закрыть и не открыть?

Чтоб допрос подробный и суровый

В те́мени могильной пережить?

Улыбайся! Строй большие планы!

Запасай мирского хлама впрок!

Два квадратных метра, тонкий саван,

Камень, неказистый бугорок...

Смотрит смерть без жалости и злобы.

Ощути холодный этот взгляд!

Чтобы пробрало тебя озно́бом –

Перестанешь делать всё подряд.