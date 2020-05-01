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Мы живём…

Мы живём, про смерть не вспоминая. Ангел видит каждого из нас. Не спешит он и не опоздает – Просто чётко выполнит приказ.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Он готов. А все ли мы готовы,
Чтоб глаза закрыть и не открыть?
Чтоб допрос подробный и суровый
В те́мени могильной пережить?

Улыбайся! Строй большие планы!
Запасай мирского хлама впрок!
Два квадратных метра, тонкий саван,
Камень, неказистый бугорок...

Смотрит смерть без жалости и злобы.
Ощути холодный этот взгляд!
Чтобы пробрало тебя озно́бом –
Перестанешь делать всё подряд.

Ты живи, про смерть не забывая!
У себя за всё бери отчёт.

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