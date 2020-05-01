Польза зелёного чая

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Польза для здоровья

Последние исследования показали, что зелёный чай может быть полезен при ряде состояний, таких как рассеянный склероз, рак, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания и нарушение иммунной функции.



Кроме того, есть и другие очевидные преимущества: он снижает уровень холестерина в крови и улучшает соотношение между хорошим холестерином и плохим. Зелёный чай повышает обмен веществ и