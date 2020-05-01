Польза зелёного чая
Многочисленные исследования показали, что зелёный чай имеет огромную пользу для здоровья. Большинство исследований основывают свои выводы на типично азиатской традиции потребления зелёного чая по три чашки в день. Также следует отметить, что в Азии традиционно используются одни и те же чайные листья.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Польза для здоровья
Последние исследования показали, что зелёный чай может быть полезен при ряде состояний, таких как рассеянный склероз, рак, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистые заболевания и нарушение иммунной функции.
Кроме того, есть и другие очевидные преимущества: он снижает уровень холестерина в крови и улучшает соотношение между хорошим холестерином и плохим. Зелёный чай повышает обмен веществ и
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