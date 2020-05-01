Идеи бюджетных подарков на Ураза-байрам
Чем ближе конец Рамадана, тем чаще у нас в голове возникают мысли: что же подарить своим близким на Ураза-байрам? Как обрадовать детей, удивить гостей, сделать каждому яркие и запоминающиеся праздничные презенты… Ситуацию нередко усложняет ограниченный бюджет. Сегодня мы вместе с вами вспомним несколько вариантов простых, но очень милых, душевных, полезных подарков для наших родных и любимых.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Открытки ручной работы
Можно, конечно, пойти простым путём и заказать всем открытки с праздником Ураза-байрам в любом исламском интернет-магазине, но мы предлагаем вам вступить в творческую коллаборацию со своими детьми, запастись всем необходимым в ближайшем отделе канцелярии и… творить. В интернете есть множество идей, которые помогут вам создать неповторимые открытки для каждого члена семьи. Напишите в открытках душевные пожелания, и, уверяем, такие
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