Идеи бюджетных подарков на Ураза-байрам

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Открытки ручной работы

Можно, конечно, пойти простым путём и заказать всем открытки с праздником Ураза-байрам в любом исламском интернет-магазине, но мы предлагаем вам вступить в творческую коллаборацию со своими детьми, запастись всем необходимым в ближайшем отделе канцелярии и… творить. В интернете есть множество идей, которые помогут вам создать неповторимые открытки для каждого члена семьи. Напишите в открытках душевные пожелания, и, уверяем, такие