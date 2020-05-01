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4 блюда для укрепления иммунитета в Рамадан

Сильный иммунитет – наш главный щит от любой болезни. В месяц Рамадан совсем не хочется болеть, все эти тридцать дней и ночей мы планируем провести максимально продуктивно – совершая дополнительные намазы, изучая религию, совершенствуя свой внутренний мир. Поэтому мы советуем вам укреплять иммунитет всеми способами, которые существуют, чтобы не оставить вирусам и бактериям ни малейшего шанса подобраться к нам.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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симально разнообразным. Во время ифтара и сухура мы должны получить из пищи как можно больше полезных веществ. Поэтому предлагаем вам четыре супервитаминных блюда, которые помогут зарядить иммунитет во время Рамадана. 

 

1. Винегрет «Витаминная бомба»

В этом блюде есть два волшебных компонента, которые мы включаем в своё меню довольно редко, – морская и квашеная капуста. Морская капуста оказывает прямое иммуностимулирующее действие,

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