4 блюда для укрепления иммунитета в Рамадан

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симально разнообразным. Во время ифтара и сухура мы должны получить из пищи как можно больше полезных веществ. Поэтому предлагаем вам четыре супервитаминных блюда, которые помогут зарядить иммунитет во время Рамадана.

1. Винегрет «Витаминная бомба»

В этом блюде есть два волшебных компонента, которые мы включаем в своё меню довольно редко, – морская и квашеная капуста. Морская капуста оказывает прямое иммуностимулирующее действие,