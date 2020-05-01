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Наркотик открытого доступа

В современном мире влияние на всех нас смартфонов и технологических новинок очень велико. Конечно же, мобильная связь даёт нам множество преимуществ, облегчает жизнь и работу, позволяет на огромном расстоянии поддерживать связь с родными людьми, но это благо цивилизации повлекло за собой и негативные изменения в нашей жизни.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Люди становятся зависимыми от своих гаджетов; у многих начинается настоящая паника, если отключается интернет, а уж если телефон потеряется, то худшей беды и не придумать. Появляются даже новые термины, даются названия таким явлениям. К примеру, номофобия – страх потери смартфона, или фаббинг – когда целая компания собирается вместе, чтобы пообщаться, но по факту каждый из них непрерывно листает ленты соцсетей или заглядывает в телефон каждые две минуты. 

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