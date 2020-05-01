Наркотик открытого доступа

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Люди становятся зависимыми от своих гаджетов; у многих начинается настоящая паника, если отключается интернет, а уж если телефон потеряется, то худшей беды и не придумать. Появляются даже новые термины, даются названия таким явлениям. К примеру, номофобия – страх потери смартфона, или фаббинг – когда целая компания собирается вместе, чтобы пообщаться, но по факту каждый из них непрерывно листает ленты соцсетей или заглядывает в телефон каждые две минуты.