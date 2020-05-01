Пророк в чреве кита

29

Люди разбрелись по горам и холмам, стали звать Юнуса عليه السلام, но он бесследно исчез. Тогда тот визирь, который принял веру, поведал им о том, что слышал от пророка, что Всевышний Аллах вечен, нет конца Его бытию, царство Его непреходяще. «О царь, – сказал визирь, – Юнус عليه السلام пропал, но Аллах ﷻ ведь остался».



Царь в тот же час опомнился, быстро встал, надел грубую шерстяную одежду, ноги опутал цепями и велел связать себе руки. В таком виде слуги вынесли его к