Пророк в чреве кита
Краткое сказание о пророке Юнусе عليه السلام Подобно овце, у которой забирают ягнёнка, Нун плакал, проливая слёзы, когда расставался с Юнусом عليه السلام.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Люди разбрелись по горам и холмам, стали звать Юнуса عليه السلام, но он бесследно исчез. Тогда тот визирь, который принял веру, поведал им о том, что слышал от пророка, что Всевышний Аллах вечен, нет конца Его бытию, царство Его непреходяще. «О царь, – сказал визирь, – Юнус عليه السلام пропал, но Аллах ﷻ ведь остался».
Царь в тот же час опомнился, быстро встал, надел грубую шерстяную одежду, ноги опутал цепями и велел связать себе руки. В таком виде слуги вынесли его к
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