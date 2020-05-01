А ты не нытик?

51

Желание перемен говорит о том, что нынешнее положение представляется человеку хуже или бесполезнее того, о котором он мечтает. Многое тут определяется опытом и целями. Например, одному нужна работа ближе к дому, другому – хоть какая-нибудь работа.



Для достижения желаемого люди, как правило, стараются что-то предпринять. Возможности и упорство у всех разные, однако, по Воле Аллаха ﷻ, поставленные задачи нам удаётся решать. Удаётся, но – не всегда.

В случае неудачи