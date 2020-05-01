А ты не нытик?
Мы постоянно ощущаем в чём-нибудь нужду. Не физическую, так материальную, не материальную – так духовную. Отсюда стремление к изменениям, к тому, чтобы «стало, наконец, как надо».статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Желание перемен говорит о том, что нынешнее положение представляется человеку хуже или бесполезнее того, о котором он мечтает. Многое тут определяется опытом и целями. Например, одному нужна работа ближе к дому, другому – хоть какая-нибудь работа.
Для достижения желаемого люди, как правило, стараются что-то предпринять. Возможности и упорство у всех разные, однако, по Воле Аллаха ﷻ, поставленные задачи нам удаётся решать. Удаётся, но – не всегда.
В случае неудачи
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