Поклонение – обезболивает
Боль является одним из наименее изученных симптомов в медицине и психиатрии. Один из древних учёных говорил, что тот, кто лишён боли, лишён всех благородных и похвальных качеств души. Русский классик Лев Толстой сказал о боли: «В моменты удовольствия человек плывёт по поверхности жизни, а в моменты боли он глубоко погружается в неё».статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей. Говоря проще, боль – негативные эмоции и чувства, причиной которых являются страдания и недостаток счастья. Это может быть как физическая (головная, боль в суставах, в животе и проч.), так и эмоциональная боль (грусть, тревога, печаль и т. д.).
В жизни каждого человека боль играет важную роль
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