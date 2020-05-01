Поклонение – обезболивает

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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей. Говоря проще, боль – негативные эмоции и чувства, причиной которых являются страдания и недостаток счастья. Это может быть как физическая (головная, боль в суставах, в животе и проч.), так и эмоциональная боль (грусть, тревога, печаль и т. д.).



В жизни каждого человека боль играет важную роль