Кризис или воля Всевышнего?

27

Для верующих не секрет, что всё происходит лишь по Воле Всевышнего, и ответы надо искать у Него же.

Благодарность Творцу – условие нашего счастья в этой и будущей жизни.

Всевышний Аллах – Тот, Кто сотворил весь этот мир, людей и джиннов, – велел быть благодарными за все те блага, которые мы получаем от Него.



Чувство благодарности наполняет сердца счастьем, открывает новые возможности, мирские блага приходят одно за другим.



Посланник Аллаха ﷺ