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Кризис или воля Всевышнего?

Мы живём в непростое время, когда всё население планеты находится в кризисе.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Для верующих не секрет, что всё происходит лишь по Воле Всевышнего, и ответы надо искать у Него же. 
Благодарность Творцу – условие нашего счастья в этой и будущей жизни.
Всевышний Аллах – Тот, Кто сотворил весь этот мир, людей и джиннов, – велел быть благодарными за все те блага, которые мы получаем от Него. 


Чувство благодарности наполняет сердца счастьем, открывает новые возможности, мирские блага приходят одно за другим.


Посланник Аллаха ﷺ

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