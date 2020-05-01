Кризис или воля Всевышнего?
Мы живём в непростое время, когда всё население планеты находится в кризисе.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
27
Для верующих не секрет, что всё происходит лишь по Воле Всевышнего, и ответы надо искать у Него же.
Благодарность Творцу – условие нашего счастья в этой и будущей жизни.
Всевышний Аллах – Тот, Кто сотворил весь этот мир, людей и джиннов, – велел быть благодарными за все те блага, которые мы получаем от Него.
Чувство благодарности наполняет сердца счастьем, открывает новые возможности, мирские блага приходят одно за другим.
Посланник Аллаха ﷺ
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик