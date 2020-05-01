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Одинокий пастух и свирель сатаны

Абу Саид аль-Худри رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вскоре наступят времена, когда лучшим имуществом мусульманина будет овца, которую он возьмёт на вершину горы и в места, где идёт дождь, убегая от несчастий ради спасения своей религии» (аль-Бухари).

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Бункер

В одном из американских мультфильмов про апокалипсис в мире флоры и фауны был эпизод, где красивый здоровенный марал требовал от гризли спасти их лес со словами: «Я не хочу умирать!!! Посмотри, как молод я и красив!» Согласитесь, закончить свои дни на пике – это максимально угнетающе и стрёмно для кого угодно. Типа, у тебя есть всё, чтобы перевернуть мир и заявить о себе, а тут что-то гасит твой порыв и кромсает твои мечты.


Примерно то же самое мы

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