Врач, победивший боль

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Его наследие насчитывает более 450 работ, около 240 из них сохранились до наших дней, в том числе 150 по философии и 40 – по медицине.

Его самой известной работой был «Канон медицины», который представляет собой энциклопедию в пяти книгах. Помимо того, что он стал основой современной медицины, в нём также представлены рецепты для тех, кто страдает определёнными заболеваниями.

К сведению, в основе его рецептов не только экзотические продукты вроде гнезда ласточки, но и