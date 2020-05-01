Врач, победивший боль
Рецепты Авиценны Родившийся в Х веке, Ибн Сина, также известный как Авиценна, был и остаётся одним из самых известных врачей в истории человечества.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Его наследие насчитывает более 450 работ, около 240 из них сохранились до наших дней, в том числе 150 по философии и 40 – по медицине.
Его самой известной работой был «Канон медицины», который представляет собой энциклопедию в пяти книгах. Помимо того, что он стал основой современной медицины, в нём также представлены рецепты для тех, кто страдает определёнными заболеваниями.
К сведению, в основе его рецептов не только экзотические продукты вроде гнезда ласточки, но и
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