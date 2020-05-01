Хадж-2020: прогнозы и новации в организации паломничества в России

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– Хизбула Асланбегович, в этом году вы возглавили Хадж-миссию нашей страны. При каких обстоятельствах это произошло и тяжело ли было принять на себя такую ответственность?

– В 2015 году мне поступило предложение от руководителя Хадж-миссии России Магомеда Гамзаева занять должность его помощника. На тот момент я был советником председателя Совета муфтиев России. Моя деятельность всегда была связана с мусульманскими общественными организациями, и эта работа