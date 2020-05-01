12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоИнтервью

Хадж-2020: прогнозы и новации в организации паломничества в России

Ежегодно с началом месяца Зуль-хиджа миллионы мусульман отправляются в Мекку и Медину, чтобы прикоснуться к святыням Ислама и исполнить свой долг. Как пандемия коронавируса изменила привычный уклад проведения паломничества, состоится ли хадж в этом году, почему поднялись цены на путёвки и какие новые правила в организации паломничества действуют в России с этого года? Об этом в интервью нашему изданию рассказал новый руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
32

– Хизбула Асланбегович, в этом году вы возглавили Хадж-миссию нашей страны. При каких обстоятельствах это произошло и тяжело ли было принять на себя такую ответственность?

– В 2015 году мне поступило предложение от руководителя Хадж-миссии России Магомеда Гамзаева занять должность его помощника. На тот момент я был советником председателя Совета муфтиев России. Моя деятельность всегда была связана с мусульманскими общественными организациями, и эта работа

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Экзамен для всего человечества

Наш мир проходит экзамен на интеллект – в попытке найти вакцину от новой болезни. Однако это испытание и на

Завещание Пророка Мухаммада ﷺ

Республика Казахстан находится в центре Евразии и является европейско-азиатским государством. Эта страна с

Борьба формирует благородного мужчину

В преддверии Олимпийских игр в Токио начат отбор кандидатов в сборную России по различным видам спорта. Это и

В поисках снега...

Что ещё поразило индонезийцев в России? Вот уже месяц в махачкалинском Гуманитарно-педагогическом