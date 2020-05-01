Хадж-2020: прогнозы и новации в организации паломничества в России
Ежегодно с началом месяца Зуль-хиджа миллионы мусульман отправляются в Мекку и Медину, чтобы прикоснуться к святыням Ислама и исполнить свой долг. Как пандемия коронавируса изменила привычный уклад проведения паломничества, состоится ли хадж в этом году, почему поднялись цены на путёвки и какие новые правила в организации паломничества действуют в России с этого года? Об этом в интервью нашему изданию рассказал новый руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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– Хизбула Асланбегович, в этом году вы возглавили Хадж-миссию нашей страны. При каких обстоятельствах это произошло и тяжело ли было принять на себя такую ответственность?
– В 2015 году мне поступило предложение от руководителя Хадж-миссии России Магомеда Гамзаева занять должность его помощника. На тот момент я был советником председателя Совета муфтиев России. Моя деятельность всегда была связана с мусульманскими общественными организациями, и эта работа
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