Ответы на вопросы от 1.05.2020 (по Ханафи)

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1. Если до наступления следующего месяца Рамадан не возместить пропущенную из-за менструации неделю поста, будет ли за это штраф?

Штраф в этом случае не назначается. Если пропущенная неделя поста не была возмещена в течение года и пришло время обязательного поста, то необходимо соблюдать пост месяца Рамадан, а затем возместить пропущенную неделю («Марак аль-Фалях»).

2. Будет ли мне грех, если я в магазине уронила одну пачку ванилина и не