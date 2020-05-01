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Ответы на вопросы от 1.05.2020 (по Ханафи)

1. Если до наступления следующего месяца Рамадан не возместить пропущенную из-за менструации неделю поста, будет ли за это штраф? 2. Будет ли мне грех, если я в магазине уронила одну пачку ванилина и не вернулась положить её на место? У меня тогда куча вещей была в руках. Можно я потом, когда пойду в магазин, отдам им деньги за эту пачку? 3. Если, забыв о запрете, проглотить кровь из пальца, пост нарушится? 4. Действителен ли джаназа-намаз (заупокойная молитва), совершённый над телом, лежащим на носилках, а не на земле? 5. Можно ли совершать намаз только в месяц Рамадан? И будет ли большим грехом прекратить его совершать? 6. Дочь просит меня дать ей в долг денег на погашение кредита. Можно ли мне их дать? 7. Я возмещаю пропущенные намазы вместо совершения некоторых суннат-намазов. Можно так делать? 8. Поститься в месяц Рамадан во время менструации запрещено, но если она прекратилась в дневное время, как быть? 9. Что нужно делать в ночь на Рамадан? Какие читаются намазы? 10. Нужно ли возмещать пропущенные фард-намазы (обязательные)? 11. Запрет на ношение одежды из шёлка касается только мужчин, достигших полового созревания? Или же мальчикам её носить тоже нельзя? 12. Если колючка или заноза зашла под кожу и часть её осталась снаружи, считается ли омовение действительным, если её не вытащить?

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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1. Если до наступления следующего месяца Рамадан не возместить пропущенную из-за менструации неделю поста, будет ли за это штраф?

Штраф в этом случае не назначается. Если пропущенная неделя поста не была возмещена в течение года и пришло время обязательного поста, то необходимо соблюдать пост месяца Рамадан, а затем возместить пропущенную неделю («Марак аль-Фалях»).

 

2. Будет ли мне грех, если я в магазине уронила одну пачку ванилина и не

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