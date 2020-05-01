Причины не поститься
В данной статье хотелось бы поговорить о том, когда человеку всё же дозволяется нарушить пост – ввиду разных обстоятельств. Зачастую эти послабления бывают связаны с болезнью человека, путешествием, принуждением (икрах), беременностью, кормлением ребёнка грудью, голодом и жаждой, которые могут привести к гибели, а также из-за старости.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Предлагаем разобрать вышеприведённые случаи по отдельности.
1. Наличие болезни является той религиозной причиной, которая дозволяет человеку отпустить пост, и при этом нет разницы, связана она с болезнью, например, глаз или какими-то ранами. Так, больной человек имеет право нарушить пост из-за страха, что его болезнь может затянуться, в то время как для выздоровления он вынужден в течение дня принимать лекарства. В этом случае нарушение лечения может привести не
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