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Духовная жизнь Подмосковья

Терпение – это качество сильного и морально устойчивого человека. Потому что очень трудно сдерживать себя в сложных ситуациях, контролировать свои эмоции, чувства, страхи. Имамы Мухтасибатского собрания Московской области при Духовном собрании мусульман России (ДСМР) провели масштабную благотворительную акцию.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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По благословению и поручению Муфтия ДСМР Альбира-хазрата Крганова очередная продуктовая акция «Мы с вами» была проведена в Москве благотворительным фондом «Милосердие» совместно с благотворительным фондом «Инсан». 


В рамках акции были розданы продуктовые наборы семьям, оказавшимся в этот непростой период пандемии коронавирусной инфекции в затруднительном положении. 


Организационную работу по оказанию благотворительной помощи

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