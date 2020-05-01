Духовная жизнь Подмосковья

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По благословению и поручению Муфтия ДСМР Альбира-хазрата Крганова очередная продуктовая акция «Мы с вами» была проведена в Москве благотворительным фондом «Милосердие» совместно с благотворительным фондом «Инсан».



В рамках акции были розданы продуктовые наборы семьям, оказавшимся в этот непростой период пандемии коронавирусной инфекции в затруднительном положении.



Организационную работу по оказанию благотворительной помощи