Мечеть британского школьника
«Когда я услышал, что все мечети закрыты из-за коронавируса, я решил построить мечеть в своей игровой комнате. Я спросил родителей, не помогут ли они мне собрать мечеть из остатков картонной упаковки стола. Мне потребовалась неделя, чтобы всё организовать… Когда наступает время намаза, я читаю азан и икамат. Мои родители молятся вместе со мной. Моё любимое время в мечети – наступление вечернего намаза магриб, так как я включаю подсветку, и в моей маленькой мечети становится очень уютно...»статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Так о своей мечети рассказывает маленький мусульманин из британского города Брэдфорд. Яхья Мурад Хуссейн, 8-летний ученик местной гимназии, так любил посещать мечети, что, после того как все молельные дома мусульман закрылись в его городе, он решил построить мечеть у себя дома.
Яхья продолжает: «Я нарисовал на картоне некоторые детали постройки и ждал какое-то время, пока высохнут краски. Мне понравилось изготавливать витражные окна, но моя любимая часть –
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