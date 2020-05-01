Мечеть британского школьника

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Так о своей мечети рассказывает маленький мусульманин из британского города Брэдфорд. Яхья Мурад Хуссейн, 8-летний ученик местной гимназии, так любил посещать мечети, что, после того как все молельные дома мусульман закрылись в его городе, он решил построить мечеть у себя дома.



Яхья продолжает: «Я нарисовал на картоне некоторые детали постройки и ждал какое-то время, пока высохнут краски. Мне понравилось изготавливать витражные окна, но моя любимая часть –