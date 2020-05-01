Пятничный намаз во время пандемии

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Оглашение азана, коллективное совершение пятикратного обязательного намаза является шиаром (признаком наличия) Ислама и коллективной обязанностью для мусульман в том или ином населённом пункте.

Что касается джума-намаза, то его совершение является индивидуальной обязанностью каждого совершеннолетнего полноценного мусульманина. На женщин обязанность совершения пятничного намаза не распространяется.



Поэтому в каждом населённом пункте, где проживают мусульмане,