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Пятничный намаз во время пандемии

Пятикратный намаз является обязанностью каждого верующего. Лучшим считается коллективное совершение этих намазов в мечети. Следовательно, за совершённый таким образом намаз молящийся получает намного больше вознаграждения.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Оглашение азана, коллективное совершение пятикратного обязательного намаза является шиаром (признаком наличия) Ислама и коллективной обязанностью для мусульман в том или ином населённом пункте.
Что касается джума-намаза, то его совершение является индивидуальной обязанностью каждого совершеннолетнего полноценного мусульманина. На женщин обязанность совершения пятничного намаза не распространяется.


Поэтому в каждом населённом пункте, где проживают мусульмане,

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