Закят уль-фитр

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Одной из мудростей, скрытых в выплате закята уль-фитр, является то, что благодаря этому Всевышний Аллах прощает недостатки, допущенные в соблюдении поста. В хадисе сказано: «Пост Рамадана будет находиться между землёй и небесами, и только после выплаты закята уль-фитр пост будет вознесён на небеса» («Джами уль-Ахадис»).



От Ибн Умара رضي الله عنه передаётся: «Пророк ﷺ велел выплатить подаяние разговения после поста Рамадана в виде саха фиников или ячменя на раба и