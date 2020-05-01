Закят уль-фитр
Обязательная милостыня по окончании поста месяца Рамадан Закят разговения (закят уль-фитр) является особенностью нашей общины – уммы последнего из пророков, Мухаммада ﷺ. Обязательным этот вид закята стал во 2-м году хиджры, за два дня до праздника разговения Ураза-байрам. В этом же году Всевышний Аллах предписал верующим соблюдение поста в месяц Рамадан.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Одной из мудростей, скрытых в выплате закята уль-фитр, является то, что благодаря этому Всевышний Аллах прощает недостатки, допущенные в соблюдении поста. В хадисе сказано: «Пост Рамадана будет находиться между землёй и небесами, и только после выплаты закята уль-фитр пост будет вознесён на небеса» («Джами уль-Ахадис»).
От Ибн Умара رضي الله عنه передаётся: «Пророк ﷺ велел выплатить подаяние разговения после поста Рамадана в виде саха фиников или ячменя на раба и
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