Лайлят уль-Кадр – Ночь Предопределения

37

И благодеяния, совершённые в эту ночь, лучше благих дел, совершаемых в течение тысячи месяцев, в которых её нет.

Нашему Пророку ﷺ была показана продолжительность жизни его общины (уммы). Посланник Аллаха ﷺ нашёл, что этот срок очень короток по сравнению с жизнью людей прошлого. Он подумал, что его община не сможет совершить столько благих дел, сколько совершили они. По этой причине Всевышний Аллах пожаловал ему и его общине Ночь Предопределения, которая лучше тысячи