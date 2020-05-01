Лайлят уль-Кадр – Ночь Предопределения
Лайлят уль-Кадр – Ночь Предопределения – это одно из проявлений безграничной милости Всевышнего Аллаха. Потому что эта ночь лучше, чем тысяча месяцев – жизнь длиною в 83 года и три месяца.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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И благодеяния, совершённые в эту ночь, лучше благих дел, совершаемых в течение тысячи месяцев, в которых её нет.
Нашему Пророку ﷺ была показана продолжительность жизни его общины (уммы). Посланник Аллаха ﷺ нашёл, что этот срок очень короток по сравнению с жизнью людей прошлого. Он подумал, что его община не сможет совершить столько благих дел, сколько совершили они. По этой причине Всевышний Аллах пожаловал ему и его общине Ночь Предопределения, которая лучше тысячи
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