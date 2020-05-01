«Безопасный» разврат
За всё в этом мире приходится платить. Всё, что приносит нам пользу, делает нас лучше и продвигает вперёд, чаще всего достаётся путём большого труда и усилий. Никто не рождается олимпийским чемпионом, доктором наук, полиглотом, знающим десятки языков. Всего этого приходится добиваться ежедневным трудом, причём в течение долгих лет. «…Если бы один процент тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата». Лев Толстойстатья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Также никто не рождается преступником, алкоголиком или наркоманом. Всё это вместе с букетом болезней становится следствием, несладким «бонусом» разнузданного и безнравственного образа жизни.
Разврат, ставший нормой жизни, приводил к гибели целые народы и империи. История человечества имеет свойство повторяться. К сожалению, мало кто на этом учится.
Сегодня мы снова видим, как разврат пытаются сделать «безопасным». Он поощряется среди школьников и
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