«Безопасный» разврат

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Также никто не рождается преступником, алкоголиком или наркоманом. Всё это вместе с букетом болезней становится следствием, несладким «бонусом» разнузданного и безнравственного образа жизни.

Разврат, ставший нормой жизни, приводил к гибели целые народы и империи. История человечества имеет свойство повторяться. К сожалению, мало кто на этом учится.



Сегодня мы снова видим, как разврат пытаются сделать «безопасным». Он поощряется среди школьников и