Не искушай людей!

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Совместное проживание людей на планете сопровождается (а может, и определяется) их взаимным влиянием. Родители, дети, начальство, коллеги, супруги, друзья – все мы вдохновляем друг друга на хорошее или провоцируем на плохое. И любое наше поведение, даже бездействие, идёт на пользу или во вред.

С пользой всё понятно. Ты даришь другому человеку уверенность и поддержку. Делом, словом, молитвой. И, по Воле Аллаха ﷻ, он ощущает прилив сил и желание идти вперёд.

Но мы можем и,