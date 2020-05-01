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Не искушай людей!

Мы разные. Весёлые и скучные, умные и не очень... Как нам вообще удаётся жить бок о бок в семьях или работать сообща в коллективах? Это, действительно, выглядело бы невозможным, если бы Аллах ﷻ не научил нас уживаться.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Совместное проживание людей на планете сопровождается (а может, и определяется) их взаимным влиянием. Родители, дети, начальство, коллеги, супруги, друзья – все мы вдохновляем друг друга на хорошее или провоцируем на плохое. И любое наше поведение, даже бездействие, идёт на пользу или во вред. 
С пользой всё понятно. Ты даришь другому человеку уверенность и поддержку. Делом, словом, молитвой. И, по Воле Аллаха ﷻ, он ощущает прилив сил и желание идти вперёд. 
Но мы можем и,

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