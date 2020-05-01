учимсядома

36

В первую очередь всю тягость смогли оценить сами учащиеся, которых лишили возможности живого общения с учителем в коллективе, находясь с ним в одном месте и времени. Дело в том, что никакая видеосвязь или совместная видеоконференция не даёт отдельному ученику ощущения принадлежности к классу, где была бы организована живая беседа.

Дети могут легко отвлекаться, по той простой причине, что нет чувства присутствия в классе, а есть чёткое осознание того, что ты находишься у