#учимсядома
Ситуация, в которой оказался современный мир, застала многие сферы жизни врасплох, и люди оказались перед необходимостью как-то приспосабливаться к новым условиям. Не обошли стороной проблемы и систему общего и профессионального образования. Все школы и профессиональные учебные заведения вынужденно перешли на систему дистанционного обучения, и многие люди столкнулись с серьёзными проблемами.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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В первую очередь всю тягость смогли оценить сами учащиеся, которых лишили возможности живого общения с учителем в коллективе, находясь с ним в одном месте и времени. Дело в том, что никакая видеосвязь или совместная видеоконференция не даёт отдельному ученику ощущения принадлежности к классу, где была бы организована живая беседа.
Дети могут легко отвлекаться, по той простой причине, что нет чувства присутствия в классе, а есть чёткое осознание того, что ты находишься у
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