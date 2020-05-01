Благотворительность в законодательстве
Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Под добровольческой (волонтёрской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и оказания услуг.
На добровольческую (волонтёрскую) деятельность распространяются положения, предусмотренные Федеральным законом для благотворительной деятельности.
Это если о формулировках. Что же закон говорит о целях благотворительной деятельности?
Благотворительная и добровольческая (волонтёрская) деятельность
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