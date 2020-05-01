Благотворительность в законодательстве

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Под добровольческой (волонтёрской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и оказания услуг.

На добровольческую (волонтёрскую) деятельность распространяются положения, предусмотренные Федеральным законом для благотворительной деятельности.



Это если о формулировках. Что же закон говорит о целях благотворительной деятельности?

Благотворительная и добровольческая (волонтёрская) деятельность