Значение милостыни (садака)
Этот мир (дунья) и всё, что в нём, – сплошное испытание для человека. Бог по-разному испытывает Своих рабов. Кого-то испытывает хорошим положением – будет ли раб благодарен Ему? Кого-то испытывает плохим положением – будет ли раб терпелив? Бог не подвергает нас испытаниям, которые нам не под силу. Если мы достойно их не проходим, то это наша личная вина. Одним из испытаний этого мира является милостыня (садака).статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
Всевышний Аллах в Коране говорит: «О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками» (сура «Аль-Бакара», аят 254).
В другом аяте говорится (смысл): «Тем, кто расходует своё имущество ночью и днём, тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» (сура «Аль-Бакара», аят 274).
Полная версия доступна только подписчикам Подписаться
Подписка на «
Я уже подписчик