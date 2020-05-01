Значение милостыни (садака)

56

Всевышний Аллах в Коране говорит: «О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие являются беззаконниками» (сура «Аль-Бакара», аят 254).



В другом аяте говорится (смысл): «Тем, кто расходует своё имущество ночью и днём, тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» (сура «Аль-Бакара», аят 274).