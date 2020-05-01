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Муж не пускает меня к психологу…

Муж не пускает меня к психологу. У меня бывают приступы непонятной грусти, печали, тревоги, аж плакать хочется. Муж это видит и злится. Говорит: «Если есть какие-то проблемы или вопросы – скажи мне или почитай исламские книги, спроси у алимов, послушай Коран, и тебя отпустит». Дайте совет, что мне делать? С. Эмирова, г. Магас

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Ответ психолога: 
– К сожалению, у многих людей нет до сих пор правильного понимания работы психолога. И нередко это связано с тем, что в данной профессии появилось много случайных людей, которые неверно реализовывают психологические знания, полученные ими после прослушивания каких-то сомнительных курсов и программ. Сюда же следует прибавить и то, что работа психолога сильно зависит от его собственного характера и мировоззрения. Скорее всего, ваш муж под

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