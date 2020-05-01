Муж не пускает меня к психологу…

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Ответ психолога:

– К сожалению, у многих людей нет до сих пор правильного понимания работы психолога. И нередко это связано с тем, что в данной профессии появилось много случайных людей, которые неверно реализовывают психологические знания, полученные ими после прослушивания каких-то сомнительных курсов и программ. Сюда же следует прибавить и то, что работа психолога сильно зависит от его собственного характера и мировоззрения. Скорее всего, ваш муж под