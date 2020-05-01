Как воспитать в сыне храбрость?

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Ответ богослова:

Скорее всего, развитию столь кроткого характера у ребёнка поспособствовало слишком миролюбивое ваше материнское воспитание. Но не стоит забывать, что он ещё ребёнок и развить в нём храбрость, желание давать отпор обидчикам и бороться за своё ещё можно.



В большей степени на воспитание детей влияет не то, как мы их воспитываем, а наш собственный пример. Ведь не зря говорят: «Воспитывайте не детей, а себя, всё равно они будут делать так, как