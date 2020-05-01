Все равны, но некоторые равнее…

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Конечно, началось всё это не сейчас. На протяжении последних 10 лет социальная катастрофа постепенно набирала обороты. Арабская весна вызвала политические и экономические кризисы в процветающих в общем-то до этого арабских странах, в ответ на это в Европу караванами потянулись беженцы.

Сложности в Южной Америке вызвали потоки мигрантов в США. За последние два года прошло около 100 крупных антиправительственных акций протеста: от беспорядков в богатых странах –