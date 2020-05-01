12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоСоциальная

Конфессии в борьбе с коронавирусом

Распространение коронавируса изменило привычный уклад жизни всего человечества. Мир объединился в противостоянии новой инфекции. В этот сложный для всех период не остались в стороне и верующие.

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
28

Мусульмане 


Мекка и Медина – города, где расположены главные мусульманские святыни, – по указанию властей полностью закрыты до принятия особого решения. В истории навеки останется запечатлённым факт остановки совершения тавафа непосредственно перед Каабой. В Лучезарной Медине в призыве на молитву (азан) прозвучали слова: «молитесь в своих домах».  


Мусульманские лидеры призвали верующих оставаться дома. В мечетях приняты все меры для

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Наркотик открытого доступа

В современном мире влияние на всех нас смартфонов и технологических новинок очень велико. Конечно же,

#учимсядома

Ситуация, в которой оказался современный мир, застала многие сферы жизни врасплох, и люди оказались перед

Все равны, но некоторые равнее…

Проблема социального неравенства стара как мир. Но именно пандемия COVID-19 как нельзя остро обнажила проблему

Звериный оскал

«Разве они не видят, что Мы сотворили для них домашний скот, которым они владеют? Мы подчинили его им. Среди