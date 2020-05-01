Конфессии в борьбе с коронавирусом

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Мусульмане



Мекка и Медина – города, где расположены главные мусульманские святыни, – по указанию властей полностью закрыты до принятия особого решения. В истории навеки останется запечатлённым факт остановки совершения тавафа непосредственно перед Каабой. В Лучезарной Медине в призыве на молитву (азан) прозвучали слова: «молитесь в своих домах».



Мусульманские лидеры призвали верующих оставаться дома. В мечетях приняты все меры для