Конфессии в борьбе с коронавирусом
Распространение коронавируса изменило привычный уклад жизни всего человечества. Мир объединился в противостоянии новой инфекции. В этот сложный для всех период не остались в стороне и верующие.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Мусульмане
Мекка и Медина – города, где расположены главные мусульманские святыни, – по указанию властей полностью закрыты до принятия особого решения. В истории навеки останется запечатлённым факт остановки совершения тавафа непосредственно перед Каабой. В Лучезарной Медине в призыве на молитву (азан) прозвучали слова: «молитесь в своих домах».
Мусульманские лидеры призвали верующих оставаться дома. В мечетях приняты все меры для
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