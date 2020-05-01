История первая. Любовь

50

«Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть?»

Михаил Шолохов. «Судьба человека»



Это было много лет назад, 9 мая. В селе устанавливали памятник Герою Советского Союза.

Самого Героя уже несколько лет не было в живых, он умер от сердечного приступа.

Но на открытие приехали его односельчане-фронтовики, в нашем маленьком селе их тогда было десять,