История первая. Любовь
Война – это не только сражения, кровь, битва со злом. Война – это разлука, одиночество, боль… Жизнь каждого пережившего войну круче любого триллера. И дело даже не в страшных боях, где смерть воспринималась как данность, а страх уступал место рутине, а в том, как война изменила, исковеркала судьбы людей.статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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«Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть?»
Михаил Шолохов. «Судьба человека»
Это было много лет назад, 9 мая. В селе устанавливали памятник Герою Советского Союза.
Самого Героя уже несколько лет не было в живых, он умер от сердечного приступа.
Но на открытие приехали его односельчане-фронтовики, в нашем маленьком селе их тогда было десять,
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