12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоКалендарь

75-летие Великой Победы

Муфтий РД шейх Ахмад-афанди поздравил жителей страны с Днём Победы

статья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
18

Ас-саламу алейкум, дорогие соотечественники, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Искренне поздравляю всех нас с этой знаменательной и многозначительной для каждого жителя страны датой!
Хвала Создателю, в этом году мы отмечаем уже 75-летний юбилей Великой Победы!


Праздник 9 Мая стал символом торжества героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Беззаветная любовь к Отечеству, бережное и трепетное отношение нашего

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

История первая. Любовь

Война – это не только сражения, кровь, битва со злом. Война – это разлука, одиночество, боль… Жизнь каждого

Хронология

Начало Великой Отечественной войны, патриотизм мусульман, принявших самое активное участие в деле защиты

Курская область – славных сынов Родина

На землях современной Курской области люди жили с древних времён. Одни из первых следов поселений эпохи

Рамадан на пороге

Добро пожаловать в Рамадан! В этом году месяц молитвы и поста приходится на очень сложное время – эпидемия