75-летие Великой Победы

18

Ас-саламу алейкум, дорогие соотечественники, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Искренне поздравляю всех нас с этой знаменательной и многозначительной для каждого жителя страны датой!

Хвала Создателю, в этом году мы отмечаем уже 75-летний юбилей Великой Победы!



Праздник 9 Мая стал символом торжества героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Беззаветная любовь к Отечеству, бережное и трепетное отношение нашего