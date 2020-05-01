75-летие Великой Победы
Муфтий РД шейх Ахмад-афанди поздравил жителей страны с Днём Победыстатья опубликована в номере: 9 (598) / от 01 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
18
Ас-саламу алейкум, дорогие соотечественники, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Искренне поздравляю всех нас с этой знаменательной и многозначительной для каждого жителя страны датой!
Хвала Создателю, в этом году мы отмечаем уже 75-летний юбилей Великой Победы!
Праздник 9 Мая стал символом торжества героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Беззаветная любовь к Отечеству, бережное и трепетное отношение нашего
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик