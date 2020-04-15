Ответы на вопросы от 15.04.2020 (по Шафии)

16

1. – Дозволено ли женщине выходить из дома, надушившись?

– Женщине запрещено (харам) выходить из дома, надушившись, даже с одобрения мужа, если она уверена, что таким образом может вызвать искушение у мужчин. И это является тяжким грехом.



Если же она не уверена, но с большой вероятностью предполагает такую возможность, то выходить, надушившись, также греховно (малый грех). Если же сомневается в этом, то такой выход из дома является нежелательным (карахат),