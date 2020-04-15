Ответы на вопросы от 15.04.2020 (по Шафии)
1. – Дозволено ли женщине выходить из дома, надушившись? 2. – Разрешён ли в Исламе временный брак? 3. – Имеет ли работодатель право штрафовать работников? 4. – Обязана ли мать обеспечивать ребёнка, а также дети – родителей? 5. – Где и как выплатить закят (обязательная милостыня) с имущества, которое дано в долг человеку, проживающему в другом городе? 6. – Можно ли использовать средства кладбища на другие цели мусульман? 7. – Можно ли справлять малую нужду стоя без какой-либо причины? 8. – Дозволено ли посещать общественные бассейны, парные и т. п.? 9. – Можно ли мусульманину заранее занять для себя место на общественном кладбище? 10. – Может ли мусульманка оказывать услуги по эпиляции?статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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1. – Дозволено ли женщине выходить из дома, надушившись?
– Женщине запрещено (харам) выходить из дома, надушившись, даже с одобрения мужа, если она уверена, что таким образом может вызвать искушение у мужчин. И это является тяжким грехом.
Если же она не уверена, но с большой вероятностью предполагает такую возможность, то выходить, надушившись, также греховно (малый грех). Если же сомневается в этом, то такой выход из дома является нежелательным (карахат),
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