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Абу Бакр t

Абу Бакр t был великий, Величайший человек. Верным другом был Пророку e, Им останется навек.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
8

Не был бедным – был богатым,
Как никто он щедрым был.
Всё имущество, богатство
Он Пророку e подарил.

Вознесение Пророка e 
Первым смог он подтвердить.
Был за это удостоен
Чести титула сыддык. 

Со святым Пророком e нашим
Совершает он Хиджрет.
Он поныне и навеки
Величайший человек. 

Смело брал клинок он в руки,
Был участником всех битв –
За свою святую веру
Готов был голову сложить. 

На Ирак, Дамаск и Басру
Он

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