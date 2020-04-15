Абу Бакр t
Абу Бакр t был великий, Величайший человек. Верным другом был Пророку e, Им останется навек.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Не был бедным – был богатым,
Как никто он щедрым был.
Всё имущество, богатство
Он Пророку e подарил.
Вознесение Пророка e
Первым смог он подтвердить.
Был за это удостоен
Чести титула сыддык.
Со святым Пророком e нашим
Совершает он Хиджрет.
Он поныне и навеки
Величайший человек.
Смело брал клинок он в руки,
Был участником всех битв –
За свою святую веру
Готов был голову сложить.
На Ирак, Дамаск и Басру
Он
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