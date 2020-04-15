Абу Бакр t

8

Не был бедным – был богатым,

Как никто он щедрым был.

Всё имущество, богатство

Он Пророку e подарил.

Вознесение Пророка e

Первым смог он подтвердить.

Был за это удостоен

Чести титула сыддык.

Со святым Пророком e нашим

Совершает он Хиджрет.

Он поныне и навеки

Величайший человек.

Смело брал клинок он в руки,

Был участником всех битв –

За свою святую веру

Готов был голову сложить.

На Ирак, Дамаск и Басру

Он