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Наденьте корону имана

Весь мир на карантине. Почему же так произошло? Наверное, каждый сейчас задаёт этот вопрос. Разумный и религиозный человек понимает, что случайностей в жизни нет.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Это испытание или наказание для всего человечества. Если человек добровольно не отказывается от греховного, то его в принудительном порядке тормозят. Чтобы задумался и осознал, как живёт.
Наши души заразились грехами. Что происходит в нашем мусульманском обществе? Распространены и процветают безответственность, похоть, гордыня, погоня за мирским, прелюбодеяние, временные и тайные браки, разводы, аборты, кредиты, обман. Закят не выплачивается, дети  становятся сиротами при живых

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