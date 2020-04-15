Наденьте корону имана

7

Это испытание или наказание для всего человечества. Если человек добровольно не отказывается от греховного, то его в принудительном порядке тормозят. Чтобы задумался и осознал, как живёт.

Наши души заразились грехами. Что происходит в нашем мусульманском обществе? Распространены и процветают безответственность, похоть, гордыня, погоня за мирским, прелюбодеяние, временные и тайные браки, разводы, аборты, кредиты, обман. Закят не выплачивается, дети становятся сиротами при живых