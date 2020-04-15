Наденьте корону имана
Весь мир на карантине. Почему же так произошло? Наверное, каждый сейчас задаёт этот вопрос. Разумный и религиозный человек понимает, что случайностей в жизни нет.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
7
Это испытание или наказание для всего человечества. Если человек добровольно не отказывается от греховного, то его в принудительном порядке тормозят. Чтобы задумался и осознал, как живёт.
Наши души заразились грехами. Что происходит в нашем мусульманском обществе? Распространены и процветают безответственность, похоть, гордыня, погоня за мирским, прелюбодеяние, временные и тайные браки, разводы, аборты, кредиты, обман. Закят не выплачивается, дети становятся сиротами при живых
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик