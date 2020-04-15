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Женщины в Исламе

Все женщины по сути очень разные: Одна – исток любви, забот и счастья, Другая – тихий ручеёк души, Ты рядом с ней прохладу ощутишь.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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С одною рядом солнце светит ярко,
Лучами радует тебя рассвет.
Дарует близким женщина тепло –
Кому-то в жизни очень повезло.

Одна без слов и лишних разговоров
Тебя поймёт, взглянув в твои глаза.
Другая – не поймёт тебя никак,
Быть может, рядом человек не тот?

Хочу сказать: ведь каждая из женщин,
Что окружают, помогают жить,
И если ты нашёл свою и счастлив,
То постарайся ею дорожить.

Любить и почитать её в Исламе,
Не обижать и радовать

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