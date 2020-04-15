Женщины в Исламе

7

С одною рядом солнце светит ярко,

Лучами радует тебя рассвет.

Дарует близким женщина тепло –

Кому-то в жизни очень повезло.

Одна без слов и лишних разговоров

Тебя поймёт, взглянув в твои глаза.

Другая – не поймёт тебя никак,

Быть может, рядом человек не тот?

Хочу сказать: ведь каждая из женщин,

Что окружают, помогают жить,

И если ты нашёл свою и счастлив,

То постарайся ею дорожить.

Любить и почитать её в Исламе,

Не обижать и радовать