Женщины в Исламе
Все женщины по сути очень разные: Одна – исток любви, забот и счастья, Другая – тихий ручеёк души, Ты рядом с ней прохладу ощутишь.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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С одною рядом солнце светит ярко,
Лучами радует тебя рассвет.
Дарует близким женщина тепло –
Кому-то в жизни очень повезло.
Одна без слов и лишних разговоров
Тебя поймёт, взглянув в твои глаза.
Другая – не поймёт тебя никак,
Быть может, рядом человек не тот?
Хочу сказать: ведь каждая из женщин,
Что окружают, помогают жить,
И если ты нашёл свою и счастлив,
То постарайся ею дорожить.
Любить и почитать её в Исламе,
Не обижать и радовать
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