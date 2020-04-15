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Напоминание о загробном

Стремление к вечности заложено в самой природе человеческой. И многие не хотят даже думать о смерти. Но она неизбежна.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Давайте попробуем представить, что мы неожиданно умерли. Возле нашего трупа собираются люди. Многие плачут, обнимают наше безжизненное тело. Приезжают родственники издалека, приносят свои соболезнования. Кто-то пытается привести в чувство дочь, жену или мать умершего. Дают им успокоительное, омывают лицо холодной водой, пытаются утешить. 


Тело ваше начинают мыть, обматывать саваном. Над ним совершают намаз. 
Уверена, у многих, читающих эти строки, уже дрожь по

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