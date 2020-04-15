Напоминание о загробном

9

Давайте попробуем представить, что мы неожиданно умерли. Возле нашего трупа собираются люди. Многие плачут, обнимают наше безжизненное тело. Приезжают родственники издалека, приносят свои соболезнования. Кто-то пытается привести в чувство дочь, жену или мать умершего. Дают им успокоительное, омывают лицо холодной водой, пытаются утешить.



Тело ваше начинают мыть, обматывать саваном. Над ним совершают намаз.

Уверена, у многих, читающих эти строки, уже дрожь по