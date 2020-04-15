Открой свой талант

7

Только сама Мадина считает себя совсем неинтересной. Ведь у неё нет никаких талантов. Поэтому она решила найти в себе хотя бы один – ну не может быть, чтобы человек совсем ничем не был одарён.

Но в чём искать себя? С чего начать?



Мадине очень нравилось смотреть на природу. Девочка видела в ней ту красоту, которую другие не замечали. И поэтому она решила, что попробует развить в себе талант художника.



Но кисти почему-то совсем не слушались будущую художницу. И