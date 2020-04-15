12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяДля детей

Открой свой талант

Мадина – очень добрая и скромная девочка. Подруги знают: ей можно рассказать самые страшные тайны – и она никому их не выдаст! Поэтому многие хотят с ней дружить.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
7

Только сама Мадина считает себя совсем неинтересной. Ведь у неё нет никаких талантов. Поэтому она решила найти в себе хотя бы один – ну не может быть, чтобы человек совсем ничем не был одарён.
Но в чём искать себя? С чего начать? 


Мадине очень нравилось смотреть на природу. Девочка видела в ней ту красоту, которую другие не замечали. И поэтому она решила, что попробует развить в себе талант художника. 


Но кисти почему-то совсем не слушались будущую художницу. И

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Попросите прощения первым

Проходили дни, а девочки лишь издали поглядывали друг на друга.

Красивый телефон

Как-то раз, возвращаясь домой из школы, Махмуд нашёл мобильный телефон. Обрадовавшись, он принялся

Пост и голод

Хусейн и его друг жили рядом со школой. По пути они часто видели пожилую женщину, которая сидела у обочины

Подарок для друга

Ассаламу алейкум, мои друзья! С вами Хадижа, и я рада, что могу больше узнавать о вас благодаря вашим