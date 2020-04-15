Открой свой талант
Мадина – очень добрая и скромная девочка. Подруги знают: ей можно рассказать самые страшные тайны – и она никому их не выдаст! Поэтому многие хотят с ней дружить.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Только сама Мадина считает себя совсем неинтересной. Ведь у неё нет никаких талантов. Поэтому она решила найти в себе хотя бы один – ну не может быть, чтобы человек совсем ничем не был одарён.
Но в чём искать себя? С чего начать?
Мадине очень нравилось смотреть на природу. Девочка видела в ней ту красоту, которую другие не замечали. И поэтому она решила, что попробует развить в себе талант художника.
Но кисти почему-то совсем не слушались будущую художницу. И
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