Краткая история о пророке Юнусе (Иона) u
Среди потомков Израилевых был человек по имени Мута, отличался он праведностью и за свою жизнь совершил много благих деяний. Однако у него не было детей, что его очень огорчало. Как-то он решил попросить Всевышнего даровать ему сына, и был он к тому времени уже почтенного возраста.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Придя к источнику пророка Аюба u, он искупался в нём и, совершив двухракаатный намаз, произнёс мольбу ко Всевышнему с просьбой одарить его благодатным праведным сыном.
Его мольба была принята, и Всемогущий Аллах одарил его здоровым младенцем. Отец дал мальчику имя Юнус u. Судьба его сложилась следующим образом.
Среди народа Израилева было пятьсот человек – отказавшись от мирских благ, эти праведники посвятили себя служению Господу. Они носили грубую шерстяную одежду и
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