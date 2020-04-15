Краткая история о пророке Юнусе (Иона) u

9

Придя к источнику пророка Аюба u, он искупался в нём и, совершив двухракаатный намаз, произнёс мольбу ко Всевышнему с просьбой одарить его благодатным праведным сыном.

Его мольба была принята, и Всемогущий Аллах одарил его здоровым младенцем. Отец дал мальчику имя Юнус u. Судьба его сложилась следующим образом.



Среди народа Израилева было пятьсот человек – отказавшись от мирских благ, эти праведники посвятили себя служению Господу. Они носили грубую шерстяную одежду и