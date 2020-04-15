Лимон: незаменим и любим

8

Лимоны известны своим высоким содержанием витамина С – его в них в четыре раза больше, чем в апельсинах. А венгерский учёный Альберт Сент-Джорджи обнаружил связь между чистым витамином С и неким белковым соединением в кожуре лимонов и дал этому веществу название «витамин Р» (рутин). Это очень важный элемент, влияющий на состояние сосудов, его нехватка может привести к образованию синяков, кровоизлияний на коже. А в медицине рутин применяют для лечения варикоза вен, геморроя,