Лимон: незаменим и любим
Лимоны – лишь один из примеров многочисленных даров, данных нам Всевышним Аллахом. Они содержат уникальные органические соединения – флавоноиды, которые часто называют биологическими модификаторами – из-за их способности изменять реакцию организма на аллергены, вирусы и канцерогены.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
8
Лимоны известны своим высоким содержанием витамина С – его в них в четыре раза больше, чем в апельсинах. А венгерский учёный Альберт Сент-Джорджи обнаружил связь между чистым витамином С и неким белковым соединением в кожуре лимонов и дал этому веществу название «витамин Р» (рутин). Это очень важный элемент, влияющий на состояние сосудов, его нехватка может привести к образованию синяков, кровоизлияний на коже. А в медицине рутин применяют для лечения варикоза вен, геморроя,
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик