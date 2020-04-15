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Лимон: незаменим и любим

Лимоны – лишь один из примеров многочисленных даров, данных нам Всевышним Аллахом. Они содержат уникальные органические соединения – флавоноиды, которые часто называют биологическими модификаторами – из-за их способности изменять реакцию организма на аллергены, вирусы и канцерогены.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Лимоны известны своим высоким содержанием витамина С – его в них в четыре раза больше, чем в апельсинах. А венгерский учёный Альберт Сент-Джорджи обнаружил связь между чистым витамином С и неким белковым соединением в кожуре лимонов и дал этому веществу название «витамин Р» (рутин). Это очень важный элемент, влияющий на состояние сосудов, его нехватка может привести к образованию синяков, кровоизлияний на коже. А в медицине рутин применяют для лечения варикоза вен, геморроя,

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