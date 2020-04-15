До встречи в Судный день?
Утром позвонила тётя. Снова просила приехать. А я снова не могу. Да, мы не виделись несколько месяцев. Да, ехать к ней чуть больше часа. Но...статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Но как объяснить советскому человеку, что фрилансер, хоть и дома, однако работает? Как объяснить пенсионеру, свободному от обязательств, что ты – от своих – не можешь отступить?
Иногда пожилым, как малым детям, нелегко что-то донести. Поэтому: «Апа, дорогая, не обижайся. Я хочу приехать, но сейчас не могу, – попозже. Как всегда, предупрежу заранее».
...Я не успела ей позвонить. Позвонили мне. Тётя лежала маленькая, безжизненная. Рядом – её вязаная домашняя
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