До встречи в Судный день?

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Но как объяснить советскому человеку, что фрилансер, хоть и дома, однако работает? Как объяснить пенсионеру, свободному от обязательств, что ты – от своих – не можешь отступить?



Иногда пожилым, как малым детям, нелегко что-то донести. Поэтому: «Апа, дорогая, не обижайся. Я хочу приехать, но сейчас не могу, – попозже. Как всегда, предупрежу заранее».



...Я не успела ей позвонить. Позвонили мне. Тётя лежала маленькая, безжизненная. Рядом – её вязаная домашняя