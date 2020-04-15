Самообразование: актуальность, трудности и достоинства

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Следовательно, в условиях, когда получение образования в основном зависит от наших финансовых возможностей (например, для повышения квалификации, переподготовки и при других формах совершенствования знаний), актуальность самообразования принимает особое значение – в условиях минимальных финансовых издержек с его помощью можно повысить уровень не только знаний, но и развить много других позитивных качеств человека.



Нет сомнений в том, что знания приобретаются