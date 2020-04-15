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Самообразование: актуальность, трудности и достоинства

Известно, что концепция образования в России за последние годы претерпела весьма существенные изменения. Если прежде, в советские времена, образование было жёстко привязано к возможностям госбюджета и государство было конституционно ответственно перед своим народом, то в современных условиях эта ответственность полностью переложена на плечи конкретного человека.

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Следовательно, в условиях, когда получение образования в основном зависит от наших финансовых возможностей (например, для повышения квалификации, переподготовки и при других формах совершенствования знаний), актуальность самообразования принимает особое значение – в условиях минимальных финансовых издержек с его помощью можно повысить уровень не только знаний, но и развить много других позитивных качеств человека.


Нет сомнений в том, что знания приобретаются

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