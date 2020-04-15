Ответы на вопросы от 15.04.2020 (по Ханафи)
1. – Можно ли совершать намаз в медицинской маске, которая при саджда (земной поклон) становится преградой, так как закрывает нос? 2. – Подруга предложила мне (я замужем) поработать секретарём у её мужа в офисе. Кабинет отдельный, но я должна быть с ним в непосредственном контакте (письма, кофе, выполнение его поручений). У меня сомнения – можно ли мне устроиться на такую работу? 3. – Можно ли нецензурно выражаться перед женой? 4. – Можно ли вместе с десятимесячным ребёнком зайти в дом умершей бабушки, чтобы проститься с ней? 5. – Во время поста я иногда споласкиваю рот. Можно ли так делать, или это нежелательно? 6. – Я врач, оказывая неотложную помощь, не всегда успеваю вовремя совершить намаз. Как мне быть: выполнять свой фарз (обязательный) намаз или спасать жизнь человека? 7. – Если уже совершил обязательный намаз, то можно ли его выполнить заново с джамаатом (коллективно)? И есть ли разница в том, как совершаешь его второй раз: следуя за имамом или в качестве имама? 8. – Как правильно (по Шариату) поступить, если на мессенджеры номера телефона женщины приходят различные сообщения от посторонних мужчин? 9. – Если всегда думал, что выход газов не нарушает омовение, как возмещать намазы? Ведь сколько и какие намазы совершил так, трудно вспомнить. 10. – Если время намаза уже заканчивается, а ты не успеваешь переодеться в чистую одежду и сделать омовение, можно совершить намаз в той одежде, в которую одет, и без омовения? 11. – Можно ли читать зикр (поминание Всевышнего) или салават (чтение благословения Пророка e) без омовения, если нет возможности совершить его? 12. – Если в четырёх- или трёхракаатном намазе имам после второго ракаата сразу встал на третий, не прочитав сидя «Ат-Тахият», то как поступить в данном случае тем, кто молится за ним? Стоит ли им дочитать «Ат-Тахият» или сразу подняться, следуя за имамом? 13. – Достаточно ли трёх человек для того, чтобы джума (пятничный) намаз считался исполненным? И можно ли, чтобы одной из них была женщина?статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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1. – Можно ли совершать намаз в медицинской маске, которая при саджда (земной поклон) становится преградой, так как закрывает нос?
– По ханафитскому мазхабу, прикладывание носа к полу во время саджда является обязательным (ваджиб), однако эта преграда не нарушает намаз. Но будет правильным во время намаза снять маску либо опустить её ниже носа.
2. – Подруга предложила мне (я замужем) поработать секретарём у её мужа в офисе. Кабинет отдельный,
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