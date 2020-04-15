Ответы на вопросы от 15.04.2020 (по Ханафи)

16

1. – Можно ли совершать намаз в медицинской маске, которая при саджда (земной поклон) становится преградой, так как закрывает нос?

– По ханафитскому мазхабу, прикладывание носа к полу во время саджда является обязательным (ваджиб), однако эта преграда не нарушает намаз. Но будет правильным во время намаза снять маску либо опустить её ниже носа.

2. – Подруга предложила мне (я замужем) поработать секретарём у её мужа в офисе. Кабинет отдельный,