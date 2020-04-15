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Пост и его особенности

Дорогие друзья, братья и сёстры! В преддверии священного месяца Рамадан хотелось бы напомнить, что некоторые наши действия могут нарушить пост, что, как следствие, приведёт к немилости Всевышнего. Нарушив пост, мы обязаны восполнить его. Но иногда, помимо восполнения поста, на человека ложится обязанность и совершить кафарат (штраф).

статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Слово «кафарат» в прямом значении переводится как штраф, то есть штраф за то или иное упущение, в данном случае – в каком-либо богослужении. Но по сути кафарат – это ещё одна открытая дверь, оставленная нам Всевышним для покаяния и осознания нашей ошибки. 


В религиозном значении «кафарат» – это искупление греха тремя следующими способами:
1. Освобождение рабыни (хотя в наше время их и не существует).

2. Непрерывный двухмесячный пост, то

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