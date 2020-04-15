Пост и его особенности

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Слово «кафарат» в прямом значении переводится как штраф, то есть штраф за то или иное упущение, в данном случае – в каком-либо богослужении. Но по сути кафарат – это ещё одна открытая дверь, оставленная нам Всевышним для покаяния и осознания нашей ошибки.



В религиозном значении «кафарат» – это искупление греха тремя следующими способами:

1. Освобождение рабыни (хотя в наше время их и не существует).

2. Непрерывный двухмесячный пост, то