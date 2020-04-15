Рамадан на пороге
Добро пожаловать в Рамадан! В этом году месяц молитвы и поста приходится на очень сложное время – эпидемия коронавируса и не думает угасать. Однако это не повод откладывать совершение предписанного Всевышним и тем более – покаяние. А наоборот – дополнительный стимул.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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Мусульманские страны одна за другой переходят на состояние карантина. Закрыта для верующих и возможность совершения умры в месяц Рамадан. И тем не менее все правоверные с нетерпением ждут Рамадан, надеясь, что наши молитвы с успехом будут приняты в этот месяц и помогут верующим в это время испытаний.
Девятый месяц мусульманского календаря Рамадан – когда Пророку Мухаммаду e были ниспосланы первые аяты Корана – считается самым важным и почётным у
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