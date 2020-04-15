Рамадан на пороге

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Мусульманские страны одна за другой переходят на состояние карантина. Закрыта для верующих и возможность совершения умры в месяц Рамадан. И тем не менее все правоверные с нетерпением ждут Рамадан, надеясь, что наши молитвы с успехом будут приняты в этот месяц и помогут верующим в это время испытаний.



Девятый месяц мусульманского календаря Рамадан – когда Пророку Мухаммаду e были ниспосланы первые аяты Корана – считается самым важным и почётным у