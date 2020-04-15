Лучшее время
Хвала и благодарность Всевышнему – Господу миров – за возможность ещё раз встретить высокочтимый месяц Рамадан, за то, что Он снова удостоил чести окунуться в бездонный океан Его милости и щедрот, уготованных Его любимым и покорным рабам.статья опубликована в номере: 8 (597) / от 15 апреля 2020 (Шахбан 1441 г.)
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амадан – это месяц, в котором был ниспослан Коран – речь Всевышнего, последнее послание Господа, совершенное и завершающее всю цепь предыдущих посланий, являющееся руководством и милостью для верующих. В этом месяце Коран был целиком ниспослан на ближайшее небо и потом, в течение двадцати трёх лет, ниспосылался Посланнику Аллаха e в зависимости от той или иной ситуации.
В Коране говорится (смысл): «Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран, – истинное
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